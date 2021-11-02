Джуба, 2 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. При крушении самолёта Ан-26 в Джубе, столице Южного Судана погибли пять человек. Об этом 2 ноября сообщает Associated Press.

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В числе погибших два гражданина России и три гражданина Южного Судана.

Отмечается, что самолёт разбился через три минуты после взлёта. Он направлялся в район Мабан в провинции Верхний Нил на севере Южного Судана. Самолёт перевозил по стране различные грузы, включая топливо.