Тбилиси, 2 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Сдача мандатов депутатами парламента Грузии или бойкот законодательного органа республики не является правильным политическим решением. С таким заявлением 2 ноября выступила перед журналистами председатель парламентской фракции «Группа реформ» Хатуна Самнидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматные фигуры

Она отметила, что оппозиция давно добивается избирательной реформы, чтобы поменять систему выборов со смешанной на пропорциональную и снизить шансы правящей партии «Грузинская мечта» на победу на парламентских выборах 2024 года. Самнидзе считает, что нельзя бросать эту инициативу, когда соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение депутатов.

«Если мы не примем эти изменения и предлогом станут оппозиционные партии, останется смешанная система, таким образом, «Грузинская мечта» гарантированно останется во власти», — сказала Самнидзе.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 1 ноября экс-президент объявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы». Он также призвал сторонников «отобрать власть» в стране, а оппозиционных депутатов — сдать мандаты.