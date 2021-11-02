Уфа, 2 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Заведующую фельдшерско-акушерским пунктом обвинили в мелком взяточничестве и совершении служебного подлога при внесении недостоверной информации о прохождении вакцинации от COVID-19 в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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По версии следствия, летом текущего года обвиняемая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Иглинской центральной районной больницы предложила своей приятельнице, которая работает в салоне красоты, за маникюр и педикюр сделать ей подложный сертификат о вакцинации от COVID-19.

В материалах уголовного дела указано, что на это предложение женщина согласилась, но попросила сделать подобный сертификат и ее сожителю.

«Обвиняемая, введя в заблуждение медицинскую сестру, попросила ее внести в журнал учета профилактических прививок заведомо ложные сведения о якобы проведении двух этапов вакцинации от коронавирусной инфекции ее знакомой и ее сожителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что после этого данная информация была передана регистратору в поликлинику Иглинской больницы и внесена в регистр вакцинированных от COVID-19 на портал Госуслуг.

По версии следствия, помимо этого, фигурантка уголовного дела заполнила на эту же знакомую карту учета диспансеризации: она внесла недостоверную информацию о прохождении ею осмотра перед вакцинацией и проведении самой вакцинации, после этого получила обещанные косметические услуги.

«Преступный факт был выявлен в ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудников МВД по Республике Башкортостан», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мелкого взяточничества и служебного подлога. 34-летняя обвиняемая признала свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу. Сообщается, что по фактам получения взяток и совершения служебного подлога при внесении в официальные документы и единую государственную информационную систему здравоохранения недостоверной информации о проведенной вакцинации от COVID-19 возбуждены три уголовных дела в отношении трех медработников больниц городов Нефтекамска и Сибая.