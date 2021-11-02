Стокгольм, 2 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен ожидает заручиться сильной поддержкой на съезде партии «Социал-демократов», чтобы остановить высокие темпы приватизации в сфере здравоохранения. Об этом она заявила в интервью газете Svenska Dagbladet от 2 ноября.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

Халленгрен отметила, что частные поставщики медицинских услуг «поощряют людей обращаться за помощью, как если бы речь шла о покупке гамбургера».

Она также опасается, что действия частных компаний могут привести к чрезмерному и необоснованному потреблению медицинских услуг в Швеции.

«Меня очень беспокоит, что люди начинают платить деньги частникам, чтобы продвинуться в очереди на получение помощи, или покупают частную медицинскую страховку. Мы должны встать на защиту системы здравоохранения», — заявила министр.