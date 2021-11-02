Петрозаводск, 2 ноября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Республики Карелия за минувшие сутки выявили коронавирус у 283 человек, что на 14 человек меньше, чем сутками ранее. Снижение суточного числа выявленных зараженных отмечается с 31 октября. Об этом 2 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирус в России

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По данным оперативного штаба на 2 ноября, в Карелии за время пандемии зарегистрирован 75 381 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 8717 детей. За прошедшие сутки выявлены 283 инфицированных (49 — дети), из них 281 человек не были ранее привиты от коронавируса (99,3%).

В настоящий момент в ковидных стационарах республики получают лечение 938 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 866 человек, в тяжёлом состоянии 67 человек (все непривитые).

«В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь пяти крайне тяжёлых больных», — говорится в сообщении.

Выздоровели с начала пандемии 71 027 человек, за последние сутки — 295. За сутки зарегистрировано пять умерших от COVID-19. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла в Карелии жизни 990 человек.