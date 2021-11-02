София, 2 ноября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии разрешила софийской прокуратуре привлечь к уголовной ответственности кандидата на пост президента страны, лидера крайне правой организации «Болгарский национальный союз — Новая демократия» (БНС — НД) Бояна Расате (Станкова). Об этом 2 ноября сообщило Радио Болгария.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, с соответствующей просьбой в ЦИК Болгарии обратился генеральный прокурор страны Иван Гешев.

«Есть доказательства причастности Расате к противоправным действиям, включая подстрекательство к насилию и ксенофобии», — говорится в пояснительной записке к прокурорскому документу.

По словам заместителя председателя Центризбиркома страны Росицы Матевой, решение о снятии с указанного кандидата юридической неприкосновенности было принято «абсолютным большинством голосов».

Напомним, Расате обвиняется в нападении на ЛГБТ-центр в Софии 30 октября нынешнего года, а также подстрекательстве к погромам в цыганских кварталах болгарской столицы. В том случае, если вина политика будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.