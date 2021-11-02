Красногорск, 2 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В России нужно сосредоточиться на развитии передовых технологий в беспилотной авиации. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Нам нужно и дальше над ними работать так же напряжённо, как это было в последнее время — имею в виду и в том числе применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники и науки. И, конечно, тот опыт, который мы имеем сами, применения этих летательных аппаратов, и анализ того, что наблюдаем вокруг нас», — заявил Путин.