Глазго, Великобритания, , 14:48 — REGNUM Саммит по климату, проходящий в шотландском Глазго обречен на провал, заявил директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье, вышедшей 2 ноября в Project Syndicate.

«Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), проходящая сейчас в Глазго, может завершиться заключением большого международного соглашения», — отметил он.

«Но какие бы тактические успехи ни были достигнуты на COP26, результаты, вероятно, ознаменуют стратегический провал для человечества — по крайней мере, по сравнению с надеждами климатических активистов», — добавил он.

Дело в том, отмечает Леонард, что международное сообщество раз за разом не может достигнуть поставленных целей, и даже если бы это было так, основная цель, указанная в Парижском соглашении по климату и заключающаяся в недопущении повышения средней температуры на 1,5 градуса Цельсия от доиндустриального уровня, достигнута не будет. Напротив, с большей долей вероятности эта отметка будет достигнута к началу следующего десятилетия.

«Пока многостороннее взаимодействие определяется национализмом, политикой силы и эмоциями, а не солидарностью, законом и наукой, наше будущее будет и дальше становиться все мрачнее», — подчеркнул эксперт.

Например, бразильское правительство пытается заставить мир заплатить ему, чтобы оно прекратило уничтожать тропические леса Амазонки. Председатель КНР Си Цзиньпин будет участвовать в COP26 только по видеосвязи, тогда как президент России Владимир Путин может вообще не присутствовать. Между тем страны с развитой экономикой, в том числе те, которые с гордостью заявляют о своей приверженности действиям по борьбе с изменением климата, нарушили свое обещание ежегодно выделять $100 млрд на поддержку климатических изменений на Глобальном Юге. И даже если бы они сделали это, этого было бы недостаточно.

«Более того, COP не смогли создать модель глобального управления, которая могла бы обуздать силовую политику, не говоря уже о том, чтобы сформировать у стран чувство общей судьбы. И нет оснований полагать, что на этот раз все будет иначе», — указал Леонард.

Напомним, конференция ООН по изменению климата COP26 открылась в шотландском городе Глазго открылась. В конференции, которая продлится около двух недель, участие примут 25 тыс. делегатов из 200 стран. Основная цель конференции заключается в подведении первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году. Саммит, отложенный на год из-за пандемии, может стать для мировых промышленных держав последним шансом согласовать меры, которые позволят затормозить процесс глобального потепления на планете, полагают эксперты.