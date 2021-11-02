Бессоновский район, Пензенская область, 2 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Пензенской области появилась еще одна площадка для повторного приема пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в селе Ухтинка Бессоновского района с 1 ноября был перепрофилирован под прием амбулаторных пациентов с подтвержденным коронавирусом. Медики ведут прием пациентов, имеющих удовлетворительное состояние и нуждающихся в повторном осмотре, а также корректируют лечение, осуществляют очередной забор мазка.

Сельский ФАП работает с понедельника по субботу с 08:00 до 15:00. В случае необходимости его режим переведут на двусменный. В минздраве Пензенской области уверяют, что предпринимаемые меры позволят снизить сроки ожидания медпощи на дому.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по данным на 2 ноября зарегистрировали 80 936 случаев заражения коронавирусом.

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