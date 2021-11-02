Пермь, , 14:32 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 701 заражение коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С конца марта 2021 года общее число выявленных заражений составило 121 191, в том числе 62 479 факта в Перми. На 100 тыс. населения приходится 4662,5 случая заболевания.

Оправились от коронавирусной инфекции 102 433 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение проходят 4255 человек COVID-19. Состояние 511 пациентов оценивается как тяжелое. Из них 215 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

По причине коронавирусной инфекции скончались 5856 человек. За последние сутки зарегистрировано 35 летальных исходов.