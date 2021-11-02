Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Добровольная вакцинация в России, судя по всему, оказалась провальной. Об этом 2 ноября заявил завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Была другая система: всегда надо и всё, не спрашивают. Теперь дают на демократической основе (принимать решение), и все, конечно, возмущаются, потому что у людей нет осознания», — заявил Костинов.

«За 20 с чем-то лет демократии, человек не может стать демократом, понять свои обязанности перед обществом, именно перед обществом. Каждый имеет свои личные амбиции, свои доводы, вот и получается, что заболеваемость растёт, и сами они убивают других», — указал он.