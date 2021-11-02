Псков, 2 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Федеральный центр выделит Псковской области порядка 32,3 млн рублей на приобретение концентратора кислорода, необходимого для лечения больных с COVID-19. Как сообщили 2 ноября в пресс-службе областной администрации, распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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Кислородные концентраторы вырабатывают кислород для лечения пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ранее стало известно, что Псковская область получит около 69,7 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией, которые лечатся амбулаторно.

Кроме того, в одной из воинских частей, расквартированных в Псковской области, будет запущена установка по производству медицинского кислорода для нужд гражданских медучреждений Псковской области.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области за последние сутки выявлено 286 новых случаев коронавируса, что на один случай больше, чем сутками ранее. Выписано за сутки 307 человек, скончались четыре пациента.