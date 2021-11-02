Москва, 2 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Российский певец Прохор Шаляпин назвал подлогом уголовное дело в отношении его матери Елены Колесниковой, обвиняемой в получении взяток от осужденных.

Скриншот с YouTube Прохор Шаляпин

Он отметил, что его мать не совершала преступлений, которые «тянули бы на уголовные статьи, она не должностное лицо».

«Бумаги и инструкции без ознакомления и задним числом ее вынудили подписать через 4 дня после инцидента, что считаю фальсификацией и подлогом. Мы будем бороться за справедливость и правосудие», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, мать Шаляпина Елена Колесникова, сотрудница одной из волгоградских больниц, обвиняется в содействии уклонению осужденных от исправительных работ в обмен на денежное вознаграждение.