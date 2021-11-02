Ижевск, 2 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. После полного курса вакцинации от COVID-19 в Удмуртии зарегистрировано 1298 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Belzdrav.ru Вакцинация от коронавируса

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В ведомстве уточняют, что после препарата «Спутник V» заразились 1027 человек или 0,34% от общего числа завершивших вакцинацию, после вакцины «ЭпиВакКорона» положительный тест получил 261 житель республики — 0,64%, после прививки «Спутник лайт» заразились 69 человек.

По состоянию на 1 ноября, республика получила 645 417 комплектов трёх видов вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 2 ноября прививку от коронавируса сделали 534 059 человек. Второй компонент препарата получили 349 253 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 100 453 человека.

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