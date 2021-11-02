Самара, 2 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. 1547 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 136 239 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 4676 пациентов с COVID-19, в том числе 25 таких пациентов скончались за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом всего 103 646 человек, в том числе 924 человека победили инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 ноября в Самарской области за сутки выявили 1504 носителей коронавируса.