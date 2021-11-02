Иерусалим, 2 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Израиле за сутки, 1 ноября, выявили 688 новых носителей коронавируса, сообщает минздрав. Накануне в стране сообщалось о 472 новых случаях.

Израиль

По последним данным, за сутки в стране сделали 95 732 анализа на коронавирус, положительными оказались 0,78%. В больницах Израиля остаются 285 пациентов, к ИВЛ подключены 126 человек.

Двумя дозами вакцины в стране привиты 5 733 863 жителя, ревакцинированы третьей дозой 3 960 504 человека.