Оренбург, 2 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 410 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 90 208 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 4602,63 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 76 959 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 2638 человек. Их них 858 пациентов находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 203 оренбуржца.

Жертвами COVID-19 стали 2630 человек. За последние сутки умер 21 человек.