Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Здравоохранение в регионах России, и в частности Коми, работает на пределе возможностей, и поддерживать такую нагрузку неограниченно не выйдет. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Нельзя рассчитывать, что болеть будем больше, а у нас точно так же без сбоев будет работать здравоохранение. Это заблуждение, она не может работать без сбоев, если на участке вместо 20 вызовов, обычно 150 вызовов. Понятно, что никаких сил, ни врачебных ни медицинских, не хватит, чтобы вовремя всем оказать помощь», — заявил Уйба.

«Нужно прививаться. Именно с этим я связываю всю проблематику, что всё-таки из 300 человек лишь три человека (оказываются) привитые. Понятно, что если бы были привиты все 300, то у нас были эти же 3−4-5 человек заболевших, а не 300», — указал он.