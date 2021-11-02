Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Здравоохранение не сможет справляться со своими задачами, если текущие темпы роста заболеваемости ковидом сохранятся. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Это был один из доводов о том, что мы имеет пределы — имею в виду и республику, и Россию, — имеем пределы и по количеству врачей, и по количеству кислорода. Беспредельное повышение больных, действительно, может привести к такому коллапсу», — заявил Уйба.

«Нужно прививаться. Именно с этим я связываю всю проблематику, что всё-таки из 300 человек 3 человека привитых. Понятно, что если бы были привиты все 300, то у нас были эти же 3−4-5 человек заболевших, а не 300», — указал он.