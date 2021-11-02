Чита, 2 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 963, причём 365 из них обнаружили только за сутки.

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Вместе с тем 66 092 пациента (+228 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1621 человек (рекордные +12 за сутки).

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 1 363 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции.

У 258 жителей региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19», — отмечает оперативный штаб.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 193 находятся в тяжёлом состоянии (-3 за сутки), 68 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-5 за сутки).

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