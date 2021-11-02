Казань, , 13:58 — REGNUM Казанская телебашня 4 ноября, в День народного единства предстанет в праздничном освещении. Также подсветка появится и 6 ноября, когда в Татарии отмечают День конституции республики, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

День народного единства Duma.gov.ru

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Телебашня в Казани окрасится в цвета государственных флагов Российской Федерации и Татарии 4 и 6 ноября с 17:00 до 22:00, добавили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в России с 3 по 7 ноября в онлайн-формате. Акция приурочена ко Дню народного единства.

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