Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Коми продление нерабочих дней обернётся существенной нагрузкой на экономику региона. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Для нас, например, ещё неделя продления, для республики, которую мы должны уже будем оплачивать всем, кто будет находиться вне рабочего места — это накладная история. Мы должны ещё и понимать, что мы должны денег на это накопить и иметь, чтобы это оплачивать из бюджета республики. Всё будем взвешивать — сейчас не могу сказать, какое решение будем принимать по продлению», — заявил Уйба.