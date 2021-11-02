Пхеньян, 2 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил 1 ноября поздравительную телеграмму алжирскому коллеге Айману Бенабдеррахману. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Северной Кореи

Согласно опубликованном данным, в письме представитель Северной Кореи поздравил премьер-министру Алжира с 67-й годовщиной начала Славной алжирской революции, а также пожелал правительству страны прогресса и процветания.

Известно, что в тот же день глава МИД КНДР Ри Сон Гвон также направил поздравительную телеграмму алжирскому коллеге Рамтану Ламамра.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Южной Кореи приложит усилия для продвижения межкорейского сотрудничества в области лесного хозяйства.

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