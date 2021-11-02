Махачкала, , 13:42 — REGNUM В Дагестане коечный фонд ковидных стационаров увеличен до 3170 коек. В настоящее время он заполнен на 74%. В больницах находятся на лечении 2360 пациентов. Такие данные приводит на 2 ноября минздрав региона.

Больница Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

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Еще в середине октября в Дагестане в наличии имелось 2746 коек для пациентов с COVID-19. По данным минздрава, в последнее время зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, в том числе пожилых людей старше 60 лет, беременных и детей.

Как сообщили 1 ноября в федеральном оперативном штабе, за прошедшие сутки в Дагестане было выявлено 164 новых случая заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 56 336 человек. Из них выздоровели 51 938 пациентов, в том числе 149 — за прошедший день.

Не удалось спасти врачам за последние сутки пятерых жителей региона. Общая смертность от COVID-19 достигла в Дагестане 2766 человек.