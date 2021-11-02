Салехард, 2 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 145 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 2 ноября региональный оперштаб.

vperemen.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 143 случая.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 2 ноября 54 464 заражения коронавирусом. Выздоровели 50 887 человек, 762 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).