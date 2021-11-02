Штат Оклахома, США, 2 ноября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Зоозащитница Кэрол Баскин и её супруг Ховард Баскин подали иск против сервиса Netflix и продюсерской компании Royal Goode Productions. Об этом 2 ноября пишет издание BuzzFeed.

Matthew Keys Netflix

По данным СМИ, причиной судебного разбирательства стало нарушение договора. По словам Баскин, она не давала разрешения Netflix на использование видео с её участием для производства второго сезона сериала «Король тигров», а лишь для первого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2021 года вышел трейлер документального шоу «Король тигров 2» об эпатажном владельце частного зоопарка в Оклахоме (США) Джо Экзотике и его вражде с Кэрол Баскин. Премьера сериала состоится 17 ноября 2021 года.