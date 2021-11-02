Стокгольм, , 13:36 — REGNUM Правительство Швеции назначило проведение расследования по вопросу предоставления Полиции права проводить обыски домов и вести тайное прослушивание телефонных разговоров без наличия конкретных подозреваемых. Об этом 2 ноября заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, сообщает новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

«Речь может идти о предотвращении незаконного применения огнестрельного оружия путем превентивного прослушивания или скрытого видеонаблюдения», — отметил министр.

Объявление главой МВД было сделано после того, как и Полиция, и правая оппозиция в риксдаге потребовали расширить полномочия правоохранителей для борьбы с ОПГ.

В настоящее время вести прослушку домов и телефонов, а также проводить обыски без наличия конкретных подозреваемых разрешено только SÄPO (аналог российской ФСБ). Даже в этих случаях речь идет только о контртеррористических мероприятиях.

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