Рязань, 2 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Рязанской области 2 ноября выявлено 239 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Неделю подряд регистрируется 13 летальных исходов.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата реанимации в инфекционном госпитале в России

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 48 444 жителей. Справились с заражением 42 719 человек, из них 51 — выписан после выздоровления за истекшие сутки.

По данным федерального оперштаба, общее количество пациентов, скончавшихся от осложнений при коронавирусе, достигло 1 436.