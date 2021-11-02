Калуга, 2 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 186 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 2 ноября. Днём ранее, 1 ноября, в регионе было зарегистрировано 182 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 328 человек, 50 621 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 860 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.