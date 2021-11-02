Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Опыт Коми показал, что при 80% привитых уровень заболеваемости в республике был бы ничтожным. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«Каждый день я привожу цифры, показываю, сколько человек среди заболевших было привитых, показываю, что это минимальный процент. Соответственно, если бы у нас было 80% привитых, понятно, что уровень заболеваемости был бы значительно ниже», — заявил Уйба.

«Показывают в том числе и среди умерших — что среди них тоже (мало) привитых, и то это привитые уже в очень зрелом возрасте, люди с большим количеством заболеваний», — указал он.