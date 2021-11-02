Москва, 2 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. График работы президента России Владимира Путина в День народного единства Кремль объявит 3 ноября. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM День народного единства

Он уточнил, что в администрации главы государства подробно расскажут, какие мероприятия запланированы у Путина на праздничный день 4 ноября.

При этом Песков добавил, что на 5−6 ноября в графике президента РФ пока никаких публичных мероприятий не запланировано.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимира Путин будет принимать участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 4 ноября по видео-конференц-связи.

Читайте подробнее: Путин примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства