Ижевск, , 12:59 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 22 человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 10 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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Скончались десять женщин в возрасте от 45 лет до 80 лет и 12 мужчин в возрасте от 51 года до 80 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2839 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 ноября в регионе выявили 393 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 395 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 64 924 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9193 жителя.

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