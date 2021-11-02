Самара, 2 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Еще 536 млн рублей получит Самарская область на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Соответствующее распоряжение Правительства России было опубликовано 1 ноября на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что средства выделяются из резервного фонда правительства России.

«Этот вопрос обсуждал с коллегами на федеральном уровне, благодарю за принятое решение и поддержку нашей области», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области начался прием заявок на получение мер поддержки для работников пострадавших отраслей.