Севастополь, 2 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 349 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в пресс-службе правительства города 2 ноября. Накануне, 1 ноября, сообщалось о 356 новых заболевших.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Выздоровели после коронавируса за последние сутки 310 человек. За тот же период скончались 14 жителей Севастополя в возрасте от 57 до 87 лет.

Всего в городе положительные результаты тестов на коронавирус получили 39 740 человек, выздоровели из них 33 383 человека. 1 379 пациентов врачи спасти не смогли.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе с 30 октября по 7 ноября действуют дополнительные ограничения — не работает общепит, развлекательные заведения, из торговых точек могут работать лишь аптеки и продовольственные магазины.