Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Процент привитых, но заболевших коронавирусом в Коми, составляет незначительную долю заболевающих в целом. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Процент привитых в этом количестве не превышает 1−2%. Максимально до 5% среди вновь выявленных заболевших это привитые», — заявил Уйба.

«Это очень серьёзно и убедительно показывает, что процент привитых, чем он ниже, тем у нас больше людей, (подверженных) заражению и заболеванию. Нужно повышать, и мы это прекрасно понимаем, процент вакцинированных. Ведётся постоянная работа и Минздравом, и мной лично», — указал он.