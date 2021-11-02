Ульяновск, 2 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизился прирост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы очередные летальные исходы. Такие обновлённые сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 2 ноября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 96 858 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки (1 ноября) — у 564 человек. Отметим, что предыдущие сутки (за 31 октября) выявлено 585 носителей инфекции.

Победили болезнь ещё 570 пациентов, число выздоровевших достигло 85 586 человек. Доля вылечившихся составила 88,4%.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в Ульяновской области умерли ещё 15 пациентов — в результате число жертв пандемии достигло в регионе 3068 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области выделено из федерального бюджета 96,9 млн рублей на приобретение кислородных концентраторов и 76,8 млн на закупку лекарств для амбулаторных ковидных больных.