Сыктывкар, 2 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Каждую неделю в Коми разворачиваются дополнительные койки. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Даётся это непросто, но, тем не менее, практически раз в 5−7 дней мы дополнительно разворачиваем койки. Буквально несколько дней назад развернули дополнительно 140 коек в госпитале ветеранов — то есть это уже коечный фонд, который мы занимаем в крайнем случае», — заявил Уйба.

«Тем не менее, сейчас эти койки тоже необходимы. На сегодняшний 2 тыс. 742 койки развёрнуты, заняты — 2 тыс. 202. Поэтому в ближайшие дни нам снова придётся увеличивать количество коек. 20%-ный разрыв надо держать, конечно», — указал он.