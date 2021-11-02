Пенза, 2 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили 377 новых носителей коронавируса. Соответствующие данные 2 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

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Накануне в регионе заболели 368 человек. По информации на 2 ноября, с начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 80 936 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 049 пациентов, в том числе за сутки — 36 человек.

Скончался за время наблюдения 3571 ковид-пациент, из них 25 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области возобновит работу по обеспечению устойчивого развития экономики региональный штаб под руководством председателя правительства Николая Симонова.

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