Липецк, 2 ноября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Липецкой области 2 ноября подтверждено 400 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 63 тыс. 417 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 55 тыс. 549 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 472 — за последние сутки.

За весь период скончались 2064 человека. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.