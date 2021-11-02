Чита, 2 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Тревожную статистику привела сегодня, 2 ноября, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Забайкалья Валентина Лигатри: с начала 2021 года в регионе скончались уже три беременных женщины с коронавирусом, а всего риск летального исхода был у 44 пациенток. Об этом информирует «Чита.ру».

Беременная

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

"Ситуация очень сложная, с высоким показателем материнской смертности. На данный момент мы имеем шесть погибших женщин. Шесть! Такого я в истории Забайкальского края не помню давно. Когда я начинала работать, в 2000 году, мы имели 12 случаев.

Потом долго-долго удерживали показатель в 3−4 случая в год. Но, к сожалению, вмешалась внешняя причина, и уже в этом году мы потеряли троих женщин по причине коронавирусной инфекции», — отметила Валентина Лига.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года). В регионе ужесточили карантин и мероприятия и вели QR-коды для общественных мест.

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 18 человек