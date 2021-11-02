Уфа, 2 ноября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Трое новорождённых с COVID-19 находятся в реанимации в тяжёлом состоянии в Башкирии. Данную информацию 2 ноября подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранение региона.

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«Есть протокол лечения детей. Маленьким пациентам назначают противовирусные препараты, применяют симптоматическое лечение, по показаниям назначают гормональные препараты», — подтвердила пресс-служба слова министра здравоохранения региона Максима Забелина, который также сообщил, что беременным женщинам можно получить прививки от COVID-19 с 12-й недели беременности.

Отмечается, что женщинам рекомендуется прививаться до планирования беременности.

«Анализы показали, что у новорождённых, появившихся на свет от вакцинированной матери, есть антитела», — сообщил Забелин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в государственном собрании Башкирии увеличилось количество депутатов, получивших прививку от COVID-19.