Барнаул, , 11:26 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает всё более ухудшаться. По состоянию на 2 ноября общее число жертв составляет уже 6332 человека, причем, рекордные 32 из них добавили в сводку за последние сутки.

Коронавирус Permkrai.ru

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Накануне ИА REGNUM сообщило, что власти региона стали урезать информацию, перестав информировать граждан об общем числе заболевших и выздоровевших, а также зараженных коронавирусом детях. Уже сегодня оперативный штаб исправил этот недочёт.

Всего в регионе выявлено 89 515 носителей SARS-CoV-2 (+474 за минувшие сутки). Победили болезнь 62 494 (всего +199 за сутки). С начала нового года коронавирус выявлен у 1952 детей (+84 за двое суток).

Тяжелобольных насчитывается 860 (+10 за сутки), из них 291 подключены к аппаратам ИВЛ (+2 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 126 человек, +74 за сутки) и ОРВИ (61 260 человек, +385 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 8601 (+2120 за минувшие сутки).

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