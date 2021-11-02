Пермь, 2 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Пермском крае за месяц число вызовов бригад скорой помощи выросло с 42 405 до 46 166. Такую информацию опубликовала Пермская станция скорой помощи.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Скорая помощь

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В октябре к пациентам с подозрением на COVID-19 (включая сопутствующую пневмонию) медикам пришлось выезжать 8662 раза. Госпитализировано 4678 человек. Месяцем ранее фиксировали 6207 вызовов и 3917 госпитализированных.

Пневмония выявлена у 4329 человек, из них 2494 пациента доставлены в больницы. В сентябре из 3501 пациента госпитализировали 2295.

Отмечен рост визитов медиков и к пациентам с ОРВИ — с 7306 в сентябре до 8350 в октябре. Число госпитализаций составило 876 и 905 соответственно.

Добавим, Пермская станция скорой помощи обслуживает Пермский муниципальный район, Добрянку, Краснокамск, Пермь. Функционирует 12 подстанций и 12 пунктов временного размещения бригад скорой медицинской помощи.