Выборг, Ленинградская область, , 11:26 — REGNUM Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за последнюю неделю октября пресекли пять попыток незаконно пересечь границу России с Финляндией со стороны 13 иностранных граждан. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанные иностранцы при попытке незаконно попасть в Финляндию через границу с РФ Пресс-служба пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Предприняли попытку незаконно пересечь границу России и Финляндии 13 выходцев из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских стран. Свой поступок задержанные объяснили стремлением улучшить условия своей жизни. В результате, 12 задержанных иностранцев привлечены к административной ответственности в виде штрафов с принудительным выдворением за пределы России и последующим закрытием им въезда на территорию страны на пять лет.

«В отношении одного задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». Выборгским районным судом избрана мера пресечения в виде заключение под стражу с содержанием в следственном изоляторе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — отметили в Погрануправлении.

Кроме того, сотрудниками Пограничного управления за октябрь выявили свыше 600 нарушителей законодательства РФ в пограничной сфере, подавляющее большинство из которых составили иностранные граждане.

«Общая сумма денежных штрафов за указанный период составила более 270 тыс. рублей», — подытожили в пресс-службе.