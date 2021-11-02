Москва, 2 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. На международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 могут показать новый российский однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, сообщает 2 ноября ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Kremlin.ru Лёгкий тактический самолёт «Checkmate»

«Checkmate вызвал огромный интерес за рубежом, Объединенные Арабские Эмираты — отличная площадка для презентации самолета широкому кругу потенциальных партнеров», — сказал собеседник агентства.

Также планируется провести ряд закрытых презентаций для делегаций—участников салона и открытую презентацию для посетителей и представителей СМИ.

Напомним, показ легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate состоялся в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Эта машина будет иметь уменьшенную радиолокационную заметность, повышенную маневренность, а также элементы искусственного интеллекта.