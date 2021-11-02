Уфа, 2 ноября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. 669 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 87 500 случаев заражения этой инфекцией. При этом в республике справились с вирусом 76 654 человек, в том числе 693 человека победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19. Прививку от этой инфекции получили 1 684 704 человека, завершили вакцинацию 1 349 177 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 ноября в регионе за сутки выявили 666 носителей коронавируса.