Абакан, 2 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Хакасии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 26 675. За минувшие сутки зарегистрировано 225 новых носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Хакасии Коронавирус

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Коэффициент распространения инфекции составил 1,1. Диагноз подтвердился у жителей городов Абакан, Черногорск, Саяногорск, Абаза, Сорск и восьми районов.

Большинство новых случаев инфицирования выявлено при обследовании граждан с признаками ОРВИ и пневмонии, а также лиц из контактной группы.

«4 факта заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 7 — при самостоятельном обследовании, 7 человек заболели после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — отметили в правительстве.