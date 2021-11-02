Москва, 2 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по иску экс-руководства АО «Севастопольский морской банк», которое пыталось оспорить назначение временной администрации и приостановку своих полномочий. В карточке дела появилась запись о прекращении производства, но детали пока не известны. Решение ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

«Севастопольский морской банк»

В ходе слушаний из числа третьих лиц был исключён санатор банка Севастополя — ПАО «Российский национальный коммерческий банк». Суд сослался на техническую опечатку. В качестве третьего лица остался временный управляющий, назначенный приказом ЦБ РФ от 29 января 2020 года, — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, банк, учрежденный в 1994 году, санировали с января 2020 года, позднее снизив его уставный капитал до одного рубля. Известно, что в качестве одной из мер оздоровления рассматривается присоединение СМБ к санатору.

Акционеры воспротивились административным мерам со стороны регулятора и пытались оспорить ряд решений ЦБ РФ. В частности, среди заявителей по ним был бывший глава совета директоров Александр Анненков (доля на 2020 год — около 19%).

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Также у морского банка в суде на сегодня несколько споров с ПАО «Первый Украинский международный банк» и Национальным банком Украины. С последнего требуют выплаты 5 981 211,05 гривны, что эквивалентно 16 437 324,96 рубля.