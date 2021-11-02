Элиста, 2 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два случая смерти среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 659 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. Вместе с тем увеличивается число желающих привиться от COVID-19, в связи с чем будут открыты дополнительные пункты вакцинации.