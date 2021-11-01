Москва, , 16:30 — REGNUM «Волонтерская рота Боевого братства» активизирует свою работу по поддержке медицинских работников и людей старшего поколения в усложняющихся эпидемиологических условиях. Более 300 активистов всероссийского движения присоединились к акции «МыВместе». Об этом журналистам сообщил лидер «Волонтерской Роты» Антон Демидов.

Лес рук — символ волонтерского движения Марина Каширская, ИА REGNUM

«С сегодняшнего дня более 300 наших активистов присоединились к всероссийской акции «МыВместе». У нас накопился большой опыт работы в период пандемии, и мы мобилизуем свои ресурсы, чтобы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Как и в прошлом году, активисты движения будут оказывать помощь врачам и медучреждениям, помогать людям на самоизоляции. В первую очередь займемся обеспечением врачей горячими обедами, доставкой продуктов и лекарств людям, которые лечатся амбулаторно. Кроме того, мы видим большой запрос на всевозможную помощь и поддержку людей старшего поколения. Хочу подчеркнуть, что все наши активисты обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли вакцинацию», — заявил Антон Демидов.

По его словам, в самое ближайшее время «Волонтерская Рота» проведет акции по раздаче средств индивидуальной защиты пассажирам поездов дальнего следования и самых загруженных станций метро.

«Цель данных акций напомнить людям о важности соблюдения санитарных норм. Мы должны понимать нашу ответственность перед каждым из нас», — отметил лидер движения «Волонтерская Рота».